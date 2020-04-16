بالصور..الأجواء داخل مستشفى الملك فهد للتعامل مع الفيروس

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت مجموعة من الصور، الأجواء التي تشهدها مستشفى الملك فهد بالأحساء، والإجراءات الوقائية، للتعامل مع حالات وثقت مجموعة من الصور، الأجواء التي تشهدها مستشفى الملك فهد بالأحساء، والإجراءات الوقائية، للتعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد وأظهرت الصور الغرف المزودة بأحدث الأجهزة الطبية، والمعدات الوقائية اللازمة للطواقم الطبية. وتكون غرف العمليات ذات ضغط سالب لسحب الهواء إلى نظام تهوية بفلتر خاص لمنع انتشار الفيروس في الأماكن المجاورة، إضافة إلى الكمامات عالية الكفاءة وأغطية الوجه للحماية من رذاذ المصابين. Advertisements

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