بعد تعرضه للضرب بالقويعية.. أحد منسوبي الصحة يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بآلة حادة ومفاجأة عن مرتكب الحادث – صور

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أصيب أحد منسوبي وزارة الصحة، ويدعى “سليمان الربيعة”، بعد أن تم ضربه بآلة حادة، من قبل أحد الجناة، والذي هرب بعد الحادثة التي دارت أحداثها في قرية نخيلان التابعة للقويعية، على بعد قرابة الـ200 كلم من مدينة الرياض.

الاعتداء بآلة حادة

وفي التفاصيل، وفقا لموقع “سبق”، أكد “الربيعة”، أنه كان يقود سيارته في طريق عودته من عمله كالمعتاد، إلى المنزل حوالي الساعة الثانية ظهراً (قبل حظر التجول)، موضحا: اعترضت طريقي فجأة سيارة تتبع لإحدى شركات الألبان بمدينة الرياض، لينزل منها شخص (سعودي الجنسية)، لم أتبين ملامحه وقتها، ليقوم بالاعتداء عليّ بآلة حادة على رأسي وكتفي، دون أي أسباب واضحة”.

وأضاف: تعرفت على هوية الشخص الذي اعتدى عليّ بعد أن سقطت محفظته وبها جميع إثباتاته، واتضح لي أنه هو نفس الشخص الذي كان قد سبق وأن حدث لي خلاف معه قبل نحو عام تقريبًا، وانتهى بالتنازل لكلا الطرفين عند شرطة القويعية، لكن الجاني عاد مرة أخرى ليكرر حادثة الاعتداء”.

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تقريرًا طبيًّا

وتساءل “الربيعة”: “كيف تمكّن الجاني الذي يقود سيارة تتبع لإحدى شركات الألبان بمدينة الرياض، أن يقود السيارة حتى يصل إلى نخيلان التي تبعد نحو ٢٠٠ كيلو عن الرياض، ويقطع كل هذه المسافة؟.

وأضاف: الجاني قد كسر حظر التجول الكلي؛ مما يستوجب مساءلته قانونيًّا، موضحًا أن لديه تقريرًا طبيًّا من مستشفى القويعية يثبت حادثة الاعتداء، وما لحق به من أذى جسيم”.



