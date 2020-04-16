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أعلنت شركة “نستلة” تعليق الإنتاج بشكل مؤقت في أحد مصانعها الكائن بمدينة الدمام، وذلك على خلفية إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا. ولفتت الشركة إلى أنها ستستأنف عملها في أسرع وقت وذلك بعد تنفيذ عمليات التنظيف والتطهير بعمق في المصنع.





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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة أحد موظفيها بـ”كورونا”.. مياه “نستلة” توقف عمليات الإنتاج في “الدمام”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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