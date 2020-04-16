“بن عويد” يرد على الداعية “محمد السعيدي” بعد بيانٍ نشره على موقعه بشأن الجالية البرماوية في مكة : أنت مين يا السعيدي!

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رد حساب “بن عويد #2030” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على الداعية، الدكتور محمد السعيدي بعدما نشر الأخير بياناً عبر موقعه الالكتروني بعنوان (جواب أسئلة وردتني عن الجالية البورمية في مكة).

وتحدث السعيدي خلال بيانه عن الحسابات المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتداول الأخبار الزائفة بشأن الجالية البرماوية في مكة، وقال “أنا هنا لا أدافع عن الجالية البرماوية أو أي جالية وإنما أدافع عن وطني في وجه مجاهيل يرومون إذكاء الفتن داخله عبر إذكاء روح التمييز ضد الأجانب ليحصل في بلادنا ما يحصل في أوروبا نتيجة دعوات التمييز والعنصرية من أحداث شريرة وصلت إلى القتل دون سبب وذهب ضحيتها بعض أبنائنا”.

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وأضاف “الحسابات الوهمية التي تتعرض لهذا الشأن كثير منها أُنشيء قبل عدة أشهر من الآن،وبعضها قبل شهرين ، وما تقوم به تعدٍّ على مهمة أجهزة الدولة وإرجاف في الأرض، وإحداث للفتنة بين الناس في دولة تعرف تمامًا ما يحدث فيها، وتعرف أوضاع الجاليات التي تحدث عنها هذه الحسابات الأمر الذي يُحدث الريبة عندي في أماكن تواجدها ومن يقف وراءها”.

من جهته، تساءل حساب “بن عويد #2030” عن سبب بيان السعيدي، قائلاً “انت مين يا السعيدي عندما تتحدث باسم المقيمين ضد المواطنين وتوجه لنفسك اسئلة وتجيب عنها وعن جهة عسكرية مثل الحرس الوطني؟”.

وتابع “الجهات المخولة هي الداخلية ورئاسة أمن الدولة ووزارة الحرس الوطني، وأنت لا انت متحدث رسمي عنهم ولا واحد منهم ولا سفير معين لهم”.