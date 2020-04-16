تغريدة لمذيع بالجزيرة حول حكام قطر تثير الغضب.. ومطالبات بمنع ظهوره على الشاشة!

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أثار مذيع قناة الجزيرة، جمال ريان، موجة من الغضب في قطر بعد تغريدة له على تويتر قال: «انقلاب الشيخ حمد بن خليفة، أمير قطر السابق، على والده وضع حداً لهيمنة السعودية على قرار الدوحة».

تنازل حمد عن الحكم

وأوضح “ريان”، في التغريدة، أن الشيخ حمد تنازل عن الحكم لنجله تميم، لأنه مؤهل علمياً وسياسياً وعسكرياً لحكم الجزيرة الخليجية، ولهذا السبب يحبه القطريون.

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من جانبه، ذكر مصدر بالقناة، أن تعليقات “ريان” لا تجلب سوى المشكلات لحكام البلاد، مؤكدًا أن هناك مطالبات من زملائه منذ فترة بمنعه هو والمذيعة غادة عويس من التعاطي مع أي أمور سياسية تمس دولة قطر عبر تويتر بسبب ما يُرى بأنهما يضران بالبلاد أكثر مما يدافعان عنها، وفقا لـ “الرؤية”.

مذكرة لوقف ظهور ريان

وأشار المصدر إلى أن القطريين العاملين في القناة تقدموا بمذكرة تطالب بوقف ظهور ريان على شاشة القناة، ومنعه من الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا قد يحدث في القريب حتى ولو لم يتم الإعلان عنه، وخاصة أنه كانت هناك اعتراضات سابقة على تغريدات لريان عبر تويتر والتي كانت تنتهي بسيل من الانتقادات للدولة وحكامها.

واختتم: ريان معروف بأنه لا يتمتع بالذكاء الكافي ولا الشجاعة، حيث إنه دائماً مع حاكم قطر مهما كان، ولا يمكن أن يشارك في أي أمر قد يجعله عرضة للطرد من قناة الجزيرة، وبالتالي من البلاد، لكن الأمر هذه المرة أثار الكثير من الغضب.