السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 48 بعد تسجيل 13 حالة جديدة



طرابلس 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

ارتفعت عدد حالات الإصابة بفيروس

وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (38)، أظهرت نتائج تحليل الـ 62 عينة التي تسلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 49 حالة سلبية، منهم حالتين تماثلتا للشفاء، و13

حالة إيجابية ثبُتت إصابتها بفيروس كورونا، عبارة عن مخالطين لحالات مصابة.

// انتهى //

06:44ت م

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طرابلس 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسارتفعت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، إلى 48 حالة، منهم حالة وفاة.وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (38)، أظهرت نتائج تحليل الـ 62 عينة التي تسلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 49 حالة سلبية، منهم حالتين تماثلتا للشفاء، و13حالة إيجابية ثبُتت إصابتها بفيروس كورونا، عبارة عن مخالطين لحالات مصابة.// انتهى //06:44ت م0007

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