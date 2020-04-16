السعودية اليوم / الصين تسجل 46 إصابة إضافية بكورونا



بكين 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

سجلت الصين 46 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت صحيفة الشعب اليومية عبر موقعها على تويتر صباح اليوم الخميس أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 34 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

ولم تسجل أمس أي حالة وفاة جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع عدد من تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات إلى 77892 شخصا.

// انتهى //

06:29ت م

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بكين 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسسجلت الصين 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات إلى 82341 حالة.وذكرت صحيفة الشعب اليومية عبر موقعها على تويتر صباح اليوم الخميس أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 34 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.ولم تسجل أمس أي حالة وفاة جديدة.وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع عدد من تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات إلى 77892 شخصا.// انتهى //06:29ت م0005

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