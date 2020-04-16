السعودية اليوم / تسجيل 448 إصابة جديدة و43 وفاة بفيروس كورونا في المكسيك



مكسيكو سيتي 22شعبان 1441 هـ الموافق 15إبريل 2020 م واس

أعلن مسؤولون بوزارة الصحة المكسيكية اليوم الأربعاء تسجيل 448 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل الأسبوع الماضي إن عدد الإصابات في بلاده ربما يصل إلى 26500.

// انتهى //

04:15ت م

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مكسيكو سيتي 22شعبان 1441 هـ الموافق 15إبريل 2020 م واسأعلن مسؤولون بوزارة الصحة المكسيكية اليوم الأربعاء تسجيل 448 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5847 والوفيات إلى 449.وقال نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل الأسبوع الماضي إن عدد الإصابات في بلاده ربما يصل إلى 26500.// انتهى //04:15ت م0283

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