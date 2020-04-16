الأحمري لـ”المواطن”: المبادرات الجديدة تجسد اهتمام ولاة الأمر بدفع عجلة التنمية رغم الجائحة

2020-04-16

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

ثمن المحلل الاقتصادي عبدالله بن سعد الأحمري، الأمر الملكي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وموافقته على حزمة من المبادرات الإضافية المتمثلة في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص للتخفيف من الآثار المترتبة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع الخاص واستمرار دفع عجلة التنمية.

وقال الأحمري لـ”متابعات الخليج 365“: إن المبادرات الإضافية تأتي امتدادًا لسلسلة من القرارات السابقة التي تؤكد أن قيادتنا الرشيدة تبذل كل ما في وسعها للوقوف ضد هذه الجائحة العالمية ووقوفها مع فئات المجتمع سواء مواطنين ومقيمين أو قطاع خاص.

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ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة لحفظ أرواح مواطنيها والمقيمين على أرضها ومنع تفشي فيروس كوفيد١٩ أمر ليس بمستغرب من القيادة الرشيدة التي تبذل كل جهودها لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من كل مكروه بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى.

ودعا الأحمري الله سبحانه أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وأن يرفع الوباء عن بلادنا وعن سائر دول العالم.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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