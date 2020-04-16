بالفيديو..مقيمون بالرياض يروجون للمخدرات والحفلات الماجنة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو، قيام عدد من المقيمين في الرياض، وهم يتعاطون المخدرات ويقيمون حفلات ماجنة. وثق مقطع فيديو، قيام عدد من المقيمين في الرياض، وهم يتعاطون المخدرات ويقيمون حفلات ماجنة. وأظهر المقطع رقص مجموعة من الشباب في حفلة ماجنة داخل أحد الاستراحات، ومن ثم يتعاطون المخدرات داخل سيارة في احد شوارع حي الصالحية. واستنكر متداولو المقطع هذه التصرفات المشينة، مطالبين بسرعة القبض عليهم ومحاسبتهم عبر وسم " أجانب يروجون المخدرات " .

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