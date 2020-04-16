شكرا لمتابعة خبر عن " سعاد الشمري " في مأزق بسبب تغريدات قديمة مسيئة للوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وضعت الناشطة سعاد الشمري نفسها في مأزق، بعدما انتقدت اسلوب نبش التغريدات القديمة المسيئة لبعض الشخصيات المعروفة، ليقوم النشطاء بعد ذلك بنبش تغريدات قديمة لها.

وتصدر وسم " كفي عن النباح يا سعاد " قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، بعد تداول فيديوهات وتصريحات سابقة للشمري اعتبروها مسيئة.

ومن ضمن الفديوهات القديمة التي ظهرت فيها الشمري، كانت تقول: " أنا لا أنتمي لأي مذهب أنا قرآنية ولا أحكم عقلي لشخص عاش قبل 1000 سنة " وفي مقطع آخر تقول: " لو طولت في رعي الغنم كان ممكن أكون نبية، أنا أعتقد نفسي من الآن رسول للسلام ورسول للحرية " .

ومن جانبه هاجم الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، الشمري قائلا: " تتهمين الآخرين أنهم عملاء لدول معادية و أنت التي تستخدمين نفس اسلوب قناة الجزيرة في التحريض منذ مبطي " .