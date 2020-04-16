شكرا لمتابعة خبر عن متحدث أمن الدولة يوضح ماحدث للمطلوب عبدالرحيم الحويطي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

على خلفية ما نشرته " صدى " اليوم الأربعاء، من بيان للأمن العام بشأن مقتل عبد الرحيم الحويطي، وكذلك تبرُّء الشيخ عون عبدالله أبو طقيقة شيخ شمل قبائل الحويطات من ما قام به المذكور، فقد علق المتحدث الرسمي لأمن الدولة اللواء بسام عطية، على مقتل المطلوب الأمني عبدالرحيم الحويطي الاثنين الماضي في تبوك.

وقال اللواء بسام عطية خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، إن " المملكة دولة ذات منهجية واضحة وثبات راسخ في قراراتها وأعمالها وعلى كافة المستويات " ، متابعًا: " صدرنا للعالم مفهوم القرار والقدرة على التعاطي مع الحاضر والتعامل مع المستقبل " .

وأضاف: " صناعة القرار مفهوم له أدواته، هي عقيدة راسخة وقيادة راشدة ولدينا أمة سعودية ذات علاقة استثنائية، دولة مكتملة الأركان، وقيم وأخلاق سعودية " .

Advertisements

وتابع: " هويتنا هي الاهتمام بهذه الأرض ومن عليها، والاهتمام بشعوب العالم أجمع، وباقتصاد العالم وباستقراره، هذه الهوية لابد أن نعيها تمامًا ونعرف أنها ليست شعارًا ولكن واقع مُعاش " .

وأردف: " أمن الإنسان هو الأساس، لا نُفاوض فيه ولا نساوم عليه ولا نناقش فيه، فهو قضية بقاء ووجود، وهو اهتمام الدولة وكل فرد سعودي"، متابعًا: " هذه الحادثة يتجلى بوضوح قوة القرار الأمني، لردع كل عابث ومرتزق وكل من يعطل الدولة ومسيرتها التاريخية، ولا نقبل ضعف أو هوان في أمننا " .

وكان المطلوب الأمني بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وكان متحصنًا في أعلى المبنى خلف سواتر عبارة عن أكياس رملية، ولم يستجب لكل الدعوات التي وجهت له بتسليم نفسه من قبل رجال الأمن ومن أحد أشقائه، ونتيجة لاستمراره في إطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف) الأمر الذي اقتضى التعامل معه لتحييد خطره.