سناب الداخلية.. منصة لرفع كفاءة التواصل مع المواطنين والمقيمين

قدمت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات سناب الداخلية أنموذجًا رائعًا في التواصل مع الجمهور بشكل احترافي؛ وذلك بتقديم مواد مرئية متنوعة نالت استحسان المتابعين، الذين لا يكاد يمر يومًا دون تناقل خبر أو تغطية أو صورة ينشرها الحساب.

سناب الداخلية الذي رأى النور قبل 13 شهرًا، يواصل منفردًا تغطية جهود رجال الأمن في جميع مناطق المملكة، وينقل للمتابع الصورة كما هي في ميدان البطولة، ويشرح للمواطن والمقيم كيفية الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية مستخدمًا الفنون البصرية بأفضل الطرق.

وفي خضم أزمة فيروس كورونا المستجد، يواصل سناب الداخلية تقديم كل ما يهم المتابع من أخبار موثوقة وتصاميم لمتابعة حالة تفشي الفيروس في المملكة، إضافة إلى ذلك يرافق رجال الأمن في الطرق الرئيسية والأحياء السكنية والطرق الفرعية والزراعية في جميع مدن ومحافظات وقرى المملكة، لينقل للمتابع جزءًا يسيرًا من الجهود الكبيرة التي يؤديها رجال الأمن في سبيل تطبيق أمر منع التجول، إلى جانب ذلك ينشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية فقرات يومية ثابتة من بينها فقرة شهيد، وصورة من الميدان، وفقرة نظام

كما خصص سناب الداخلية فقرات أسبوعية تعنى بتوعية المجتمع وإبراز جهود رجال الأمن مثل قصة سجين التي تأخذ المشاهد خلالها إلى ما وراء القضبان، حيث يحاور سناب الداخلية أحد النزلاء ليحكي قصته عن فعل ندم عنه، ونصيحة صادقة يرغب في إيصالها للمجتمع، ومن الفقرات الأسبوعية أيضًا فقرة يوم مع رجل أمن وفيها قصة يومية لرجل الأمن تنطلق منذ خروجه من منزله في ساعات الصباح الأولى، وتستمر أثناء أدائه واجبه الوطني حتى يعود مرة أخرى لبيته الصغير بعد أن أسهم في الحفاظ على أمن وسلامة بيته الكبير وطن المجد والعطاء.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عند إطلاق حسابها الرسمي على منصة سناب شات، بأن الهدف من ذلك هو رفع كفاءة التواصل مع المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى إبراز الجهود التي يبذلها رجال الأمن في خدمة دينهم وملكهم ووطنهم.