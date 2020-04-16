بالأسماء.. تعيينات جديدة بشُرط ومراكز ومخافر منطقة القصيم

علمت «عاجل» بأنَّ مدير شرطة منطقة القصيم، اللواء علي بن حسن بن مرضي، أصدرعدّة قرارات شملت تعيينات في مواقع قيادية بشُرط ومراكز ومخافر المنطقة.

وتضمنت القرارات تعيين العقيد حسين بن رافع المطيري مديرًا لمخفر شرطة القرين، وتعيين العقيد موسى بن مرزوق الحربي مديرًا لمخفر شرطة الخشيبي، وتعيين المقدم معدي بن عبدالله الحربي مديرًا لشرطة بريدة الشمالي، وتعيين المقدم ماجد بن مبارك الحربي مديرًا لشرطة محافظة البكيرية، وتعيين المقدم عيد بن سعود الحربي مديرًا لشرطة محافظة عيون الجواء.

كما تمَّ تعيين المقدم عبدالله بن محمد الدخيل مديرًا لمخفر شرطة الشيحية، وتعيين المقدم عوض بن ظاهر الحربي مديرًا لمخفر شرطة الفويلق، وتعيين المقدم نايف بن سبعان العتيبي مديرًا لمركز شرطة الخبراء، وتعيين المقدم عبدالرحمن بن عليان الحربي مديرًا لمخفر شرطة البتراء، وتعيين المقدم فهد بن سالم النحيت مديراً لمخفر شرطة الدليمية، وتعيين الرائد ماجد بن منصور المنسلح مديرًا لمخفر شرطة قصيباء، وتعيين الرائد نايف بن مقبل المطيري مديرًا لمخفر شرطة أبا الورود، وتعيين النقيب سلمان بن علي العيد مديرًا لمركز شرطة القوارة.