السعودية اليوم / تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في رواندا



كيغالي 22 شعبان 1441هـ الموافق 15 أبريل 2020 واس

سجلت رواندا، سبع حالات إصابة جديدة بجائحة "

وكانت رواندا قد اتخذت عدة إجراءات لتطويق انتشار الفيروس، حيث أعلن الرئيس الرواندي بول كاغامي ضرورة استمرار اجراءات الحظر حتى استقرار الوضع.

// انتهى//

03:10ت م

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كيغالي 22 شعبان 1441هـ الموافق 15 أبريل 2020 واسسجلت رواندا، سبع حالات إصابة جديدة بجائحة " كورونا " ليصل العدد الإجمالي إلى 134 حالة مؤكدة في البلاد.وكانت رواندا قد اتخذت عدة إجراءات لتطويق انتشار الفيروس، حيث أعلن الرئيس الرواندي بول كاغامي ضرورة استمرار اجراءات الحظر حتى استقرار الوضع.// انتهى//03:10ت م0282

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