السعودية اليوم / تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بوركينا فاسو



واغادوغو 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

اعلنت السلطات الصحيه في بوركينافاسو، تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس

وأعلنت المصادر تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات الى 32 مشيرة إلى تماثل 226 مصابا إلى الشفاء.

// انتهى//

02:40ت م

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واغادوغو 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واساعلنت السلطات الصحيه في بوركينافاسو، تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس إلى 542 إصابة مؤكدة.وأعلنت المصادر تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات الى 32 مشيرة إلى تماثل 226 مصابا إلى الشفاء.// انتهى//02:40ت م0281

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