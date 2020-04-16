

دكار 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأكدت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة السنغالية، أنه خلال إجراء 227 فحصا، تم اكتشاف 15 إصابة جديدة بالفيروس في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار البيان إلى أن عدد المصابين بالفيروس في السنغال بلغ ما مجموعه 314 حالة منذ 2 مارس الماضي، تاريخ تسجيل أول إصابة في البلاد.

// انتهى//

02:19ت م

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دكار 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأكدت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة السنغالية، أنه خلال إجراء 227 فحصا، تم اكتشاف 15 إصابة جديدة بالفيروس في مختلف أنحاء البلاد.وأشار البيان إلى أن عدد المصابين بالفيروس في السنغال بلغ ما مجموعه 314 حالة منذ 2 مارس الماضي، تاريخ تسجيل أول إصابة في البلاد.// انتهى//02:19ت م0279

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 15 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في السنغال ترفع الإجمالي إلى 314 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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