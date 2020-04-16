

برازافيل 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15أبريل 2020 م واس

أعلنت الوزيرة الكونغولية للصحة والسكان، جاكلين ليديا ميكولو، اليوم ، أن 43 حالة جديدة من الإصابة بفيروس

وكانت الكونغو قد اعلنت فى أول مارس الماضي رصدها أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد إلى البلاد من باريس.

// انتهى//

02:19ت م

0278



برازافيل 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15أبريل 2020 م واسأعلنت الوزيرة الكونغولية للصحة والسكان، جاكلين ليديا ميكولو، اليوم ، أن 43 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد سُجلت في البلاد لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 117 حالة.وكانت الكونغو قد اعلنت فى أول مارس الماضي رصدها أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد إلى البلاد من باريس.// انتهى//02:19ت م0278

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكونغو تسجل 43 حالة مؤكدة جديدة من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.