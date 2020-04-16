، "أمانة مكة" تتلف لحومًا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك بالعزيزية ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة بالتعاون مع الجهات الأمنية

استمرارًا للجهود الرقابية المستمرة التي تقوم بها أمانة العاصمة المقدسة، قامت بلدية العزيزية الفرعية -بالتعاون مع الجهات الأمنية- بإتلاف مجموعة من اللحوم بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أتلفت الأمانة 16 كيلوجرامًا من اللحوم التي تظهر عليها علامات التلف والفساد، إضافة إلى 90 كيلوجرامًا من الكرشة، و9 رؤوس من العجل مجهولة المصدر ‏غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ وذلك لسوء النقل. وتم إتلاف الكمية كاملة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية، المهندس عبد العزيز الزهراني، أن المراقبين يبذلون جهودًا كبيرة بالتعاون مع الجهات الأمنية في المحافظة على الإصحاح البيئي، والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمتداوَلة في الأسواق، وذلك من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على المطاعم والمحال كافة المتعلقة بالصحة العامة، وتحقيق المسافات المتباعدة بين الزبائن لمنع انتشار فيروس (كوفيد-١٩)؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتهيئة الأجواء الصحية الآمنة لهم‪.مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة بلدية العزيزية الفرعية اللحوم فيروس كورونا الجديد