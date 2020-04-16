، محافظة الجموم ومركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ينفذون عددًا من المبادرات ،

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قامت محافظة الجموم بالتعاون والشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة بتنفيذ مبادرات مجتمعية والجهات الخيرية المشاركة بحملة برًا بمكة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمبادرات مجتمعية متنوعة.
وتمثلت في توزيع السلال الغذائية على المستفيدين والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا وعدد من النشرات الإعلانية والتوعوية عن كيفية الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بإشراف محافظ الجموم فهد القثامي ومتابعة من مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز العتيبي.
وشملت 37 مبادرة و305 نشرات إعلامية استفادت منها 3924 أسرة ونفذت 5200 ساعة عمل عن بُعد.
محافظة الجموم ومركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ينفذون عددًا من المبادراتأحمد العبدالله الخليج 365 2020-04-16
قامت محافظة الجموم بالتعاون والشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة بتنفيذ مبادرات مجتمعية والجهات الخيرية المشاركة بحملة برًا بمكة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمبادرات مجتمعية متنوعة.
وتمثلت في توزيع السلال الغذائية على المستفيدين والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا وعدد من النشرات الإعلانية والتوعوية عن كيفية الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بإشراف محافظ الجموم فهد القثامي ومتابعة من مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز العتيبي.
وشملت 37 مبادرة و305 نشرات إعلامية استفادت منها 3924 أسرة ونفذت 5200 ساعة عمل عن بُعد.
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
01:40 AM
شملت توزيع سلال غذائية على متضرري كورونا ونشرات إعلانية وتوعوية
قامت محافظة الجموم بالتعاون والشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة بتنفيذ مبادرات مجتمعية والجهات الخيرية المشاركة بحملة برًا بمكة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمبادرات مجتمعية متنوعة.
وتمثلت في توزيع السلال الغذائية على المستفيدين والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا وعدد من النشرات الإعلانية والتوعوية عن كيفية الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بإشراف محافظ الجموم فهد القثامي ومتابعة من مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز العتيبي.
وشملت 37 مبادرة و305 نشرات إعلامية استفادت منها 3924 أسرة ونفذت 5200 ساعة عمل عن بُعد.
، محافظة الجموم ومركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ينفذون عددًا من المبادرات ،
المصدر : الخليج 365
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