، "سناب الداخلية" يرصد سيناريو القبض على عصابة تزوير تصاريح التنقُّل وقت المنع ،

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رصد سناب وزارة الداخلية لحظة القبض على مجموعة؛ تعمل على تزوير تصاريح التنقل أثناء منع التجوُّل بالرياض.
ونقل السيناريو الذي نفَّذه رجال البحث والتحري بشرطة الرياض عمليات القبض على الجناة عندما اتفق أحدهم مع أحد عناصر التزوير على استلام 31 تصريحًا، قيمة التصريح الواحد 3000 ريال، وعلى مكان الاستلام، قبل أن تتم الإطاحة بهم.
وزارة الداخلية منع التجول فيروس كورونا الجديد
"سناب الداخلية" يرصد سيناريو القبض على عصابة تزوير تصاريح التنقُّل وقت المنععبدالله الراجحي الخليج 365 2020-04-16
رصد سناب وزارة الداخلية لحظة القبض على مجموعة؛ تعمل على تزوير تصاريح التنقل أثناء منع التجوُّل بالرياض.
ونقل السيناريو الذي نفَّذه رجال البحث والتحري بشرطة الرياض عمليات القبض على الجناة عندما اتفق أحدهم مع أحد عناصر التزوير على استلام 31 تصريحًا، قيمة التصريح الواحد 3000 ريال، وعلى مكان الاستلام، قبل أن تتم الإطاحة بهم.
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
01:39 AM
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
04:02 AM
أحد رجال البحث اتفق مع مزوِّر على استلام 31 تصريحًا قيمة كل منها 3000 ريال
رصد سناب وزارة الداخلية لحظة القبض على مجموعة؛ تعمل على تزوير تصاريح التنقل أثناء منع التجوُّل بالرياض.
ونقل السيناريو الذي نفَّذه رجال البحث والتحري بشرطة الرياض عمليات القبض على الجناة عندما اتفق أحدهم مع أحد عناصر التزوير على استلام 31 تصريحًا، قيمة التصريح الواحد 3000 ريال، وعلى مكان الاستلام، قبل أن تتم الإطاحة بهم.
، "سناب الداخلية" يرصد سيناريو القبض على عصابة تزوير تصاريح التنقُّل وقت المنع ،
المصدر : الخليج 365
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