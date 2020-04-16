، إطلاق مبادرة "خط استشارات هاتفية مجانية" لتخفيف ضغوط "كورونا" النفسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السليم": مقدمة على أيدي متخصصات بمجال علم النفس والخدمة الاجتماعية

كشفت سارة السليم مديرة مركز الاستشارات الأسرية بجامعة الأميرة نورة عن إطلاق مبادرة " خط استشارات هاتفية مجانية"، وذلك بهدف تقديم الدعم النفسي لجميع الأسر وأفراد المجتمع لمواجهة ضغوط أزمة "كورونا "خلال فترة الحجر الصحي والمنزلي، وذلك من خلال التواصل على الرقم ( 0118220888 ) .

وفي التفاصيل، لفتت خلال حديثها لبرنامج معالي المواطن على قناة mbc عن دور مراكز الاستشارات الأسرية خلال أزمة كورونا أثناء الحجر الصحي المنزلي وبعده "بأن هذه المبادرة مقدمة على أيدي متخصصات ومؤهلات في مجال علم النفس والخدمة الاجتماعية من المركز بهدف تقديم الدعم النفسي لمواجهة الضغوط ومشاعر القلق والمخاوف التي يمكن أن تنتج عن هذه الأزمة".

وقالت "من بداية الأزمة استشعرنا الضغط على الأسر"، مشيرة إلى أن هذه الفترة لن تكون سهلة على كثير من الأفراد وكذلك سيكون لها تأثير على الأسر".

ولفتت إلى أن هناك فئات هم أكثر عرضة للتأثر بهذه الأزمة مثل كبار السن والأطفال والمراهقين والمشخصين باضطرابات نفسية. مديرة مركز الاستشارات الأسرية بجامعة الأميرة نورة سارة السليم الحجر الصحي الحجر المنزلي فيروس كورونا الجديد