شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة أول دفعة للعائدين من الخارج للمحاجر الصحية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وبالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة ١٨٥٠ مواطنًا تم إجلاؤهم من دول مختلفة قادمين من مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد، ومطار الملك فهد بالدمام مؤكدة تفويجهم إلى دور الضيافة في الخبر والدمام والجبيل، وآخر في الأحساء والبالغ عددها حاليًا 14 دار ضيافة، حيث تعد فنادق من فئات متميزة تشرف عليها صحة الشرقية ويشغلها التجمع الصحي الأول بالشرقية وعدة جهات حكومية أخرى، في الوقت الذي أكدت على مغادرة أول دفعة منهم من المحاجر الصحية بالشرقية بعد مرور ٧ أيام ممن كانوا ملتزمين بالحجر الصحي داخل مملكة البحرين لمدة ١٤ يومًا، حيث تم استقبال المواطنين العائدين من عدة دول منها كوالامبور والمالديف والفلبين وموريشوس وجاكرتا ومسقط.

توفير الاحتياجات

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة لـ ”الخليج 365” أن كافة المواطنين الذين تم استقبالهم حالتهم الصحية سليمة ولا يظهر عليهم أي أعراض لفيروس كورونا حتى الآن، وأضافت إن وزارة الصحة وجّهت بتوفير كافة احتياجاتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم حتى عودتهم سالمين لأسرهم، حيث تأتي هذه الجهود تنفيذًا للأمر الملكي الكريم الذي جاء انطلاقًا من حرص قيادتنا الرشيدة على سلامة كافة رعاياها بالخارج وعودتهم بأفضل حال لوطنهم.

أخذ العينات

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وأشارت المديرية إلى استمرار استقبالها خلال الأسابيع القادمة عددًا من المواطنين عبر المنافذ الجوية وأن الأسبوع القادم بمشيئة الله سيشهد أخذ العينات من المواطنين العائدين وتم تحديد مدة ٧ أيام لبقائهم داخل المحاجر الصحية بالشرقية بهدف التأكد من الحالة الصحية، وهذا القرار ينطبق على من كان ملتزمًا بالحجر الصحي داخل مملكة البحرين لمدة ١٤ يومًا، ومن تظهر نتائجهم سلبية من هذه الفئة «بإذن الله» سيغادر إلى منزله، مبيّنة أن مَن كان خلاف ذلك فالقرار ينص على بقائه ١٤ يومًا داخل الحجر الصحي حتى أخذ العيّنة بعد انتهاء المدة والتأكد من سلامته، في الوقت الذي سيتم تحويل أي حالات تظهر عليها أعراض المرض للمستشفيات مباشرة للكشف عليها.

لجان متخصصة

وأضافت إن هناك العديد من اللجان المختصة بقرار إجلاء المواطنين للمملكة، ومنها الصحية والتعليمية والأمنية والسياحية وغيرها، سيجري التنسيق بينها لعودة المواطنين الذين سيغادرن المحاجر لمنازلهم لمن يقطنون خارج المنطقة الشرقية لتقديم كافة التسهيلات التي تضمن عودتهم لأسرهم بصحة وسلامة.