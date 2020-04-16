«خيرك واصل» تدعم 2000 أسرة

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أطلقت جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية مبادرة «خيرك واصل»، التي تستهدف تلبية احتياجات ٢٠٠٠ أسرة من مستفيدي الجمعية من أرامل ومطلقات وذوي الدخل المحدود، وإزالة كل العوائق التي تواجههم، وذلك تماشيا مع الإجراءات والضوابط الاحترازية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا. ودعت رئيسة اللجنة الاجتماعية في الجمعية نورة العثمان، رجال الأعمال والشركات ذات المسؤولية المجتمعية للدعم والمساهمة لسد احتياجات الأسر الأشد حاجة، مبينة أنه من خلال تكاتف وعطاء الداعمين ستغطي المبادرة احتياجات الأسر المستفيدة.

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