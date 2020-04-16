شكرا لقرائتكم خبر عن 7 منشآت للتدريب في برنامج الصيدلة السريرية والان نبدء بالتفاصيل

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 7 منشآت صحية تابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية كمقار تدريبية لتنفيذ برنامج الصيدلة السريرية لمدة 4 سنوات، وذلك بعد استيفائها معايير الاعتماد البرامجي لبرنامج شهادة الاختصاص في الصيدلة السريرية. وأكدت المدير التنفيذي للرعاية الصيدلية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية د. ندى القضيب أن الطاقة الاستيعابية للمتدربين بلغت 32 متدربا في كافة مستويات برنامج الصيدلة السريرية الذي يعد أحد أهم البرامج الإكلينيكية لفئة الصيادلة. وأوضحت د. القضيب أن المنشآت التي تم اعتمادها كمقار تدريبية تتمثل في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومجمع الدمام الطبي، ومستشفى القطيف المركزي، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومستشفى الجبيل العام.

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