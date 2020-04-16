شكرا لقرائتكم خبر عن تطويق «أثير الدمام» أمنيا وصحيا لإجراء الفحص العشوائي والان نبدء بالتفاصيل
وعملت دوريات الأمن، على تطويق الحي ذي الكثافة العمالية العالية، بينما أجرت فرق الاستقصاء الوبائي فحوصا عشوائية، ويأتي ذلك بعد أن تم اكتشاف تحويل أسطح بعض المنازل بالحي إلى جلسات سمر جماعية يتم فيها تعاطي المعسلات وغير ذلك، وعدم التزام الكثيرين بالاشتراطات الصحية والوقائية؛ فضلًا عن التكدس الكبير داخل الغرفة الواحدة.
وأكد عدد من سكان الحي أن بعض الشركات أجرت فحوصات لبعض منسوبيها اتضح من خلالها إيجابية الإصابة؛ ليتم تطويق الحي بالكامل بطريقة محكمة وتقوم فرق الاستقصاء الوبائي بمباشرة عملها لكشف الحالات بطريقة عشوائية؛ حيث تم عمل كشف مبدئي لسكان إحدى العمائر وجاءت تحاليلهم سلبية.
ويعد حى الأثير من الأحياء القريبة من المنطقة الصناعية بالخضرية، ويعرف بالكثافة السكانية لكثرة العمالة الوافدة والعزاب الذين يسكنونه كما أن العديد من الشركات يتواجد سكن للعاملين بها في هذا الحي.
كانت هذه تفاصيل خبر تطويق «أثير الدمام» أمنيا وصحيا لإجراء الفحص العشوائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.