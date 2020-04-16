شكرا لقرائتكم خبر عن تطويق «أثير الدمام» أمنيا وصحيا لإجراء الفحص العشوائي والان نبدء بالتفاصيل

تماشياً مع توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بتكثيف الجهود على الوحدات السكنية المخصصة للعمالة الوافدة، قامت دوريات الأمن بتطويق حي الأثير ذي الكثافة العمالية في الدمام يرافقها فرق الاستقصاء الوبائي للقيام بإجراء فحوصات عشوائية، والتأكد من سلامة القاطنين.

وعملت دوريات الأمن، على تطويق الحي ذي الكثافة العمالية العالية، بينما أجرت فرق الاستقصاء الوبائي فحوصا عشوائية، ويأتي ذلك بعد أن تم اكتشاف تحويل أسطح بعض المنازل بالحي إلى جلسات سمر جماعية يتم فيها تعاطي المعسلات وغير ذلك، وعدم التزام الكثيرين بالاشتراطات الصحية والوقائية؛ فضلًا عن التكدس الكبير داخل الغرفة الواحدة.

وأكد عدد من سكان الحي أن بعض الشركات أجرت فحوصات لبعض منسوبيها اتضح من خلالها إيجابية الإصابة؛ ليتم تطويق الحي بالكامل بطريقة محكمة وتقوم فرق الاستقصاء الوبائي بمباشرة عملها لكشف الحالات بطريقة عشوائية؛ حيث تم عمل كشف مبدئي لسكان إحدى العمائر وجاءت تحاليلهم سلبية.

ويعد حى الأثير من الأحياء القريبة من المنطقة الصناعية بالخضرية، ويعرف بالكثافة السكانية لكثرة العمالة الوافدة والعزاب الذين يسكنونه كما أن العديد من الشركات يتواجد سكن للعاملين بها في هذا الحي.