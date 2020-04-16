شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير النقاط الأمنية بالظهران والان نبدء بالتفاصيل
كما قامت البلدية بغسيل وتعقيم وتطهير واجهات المنازل والأبواب بحي الجامعة وتعقيم حاويات القمامة.
كما استمرت البلدية في أعمالها الرقابية على محلات المواد الغذائية والمطاعم بمدينة الظهران وتم إغلاق سوبر ماركت لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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