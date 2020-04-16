شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير النقاط الأمنية بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية الظهران تكثيف حملات التعقيم في نطاق واسع، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية، حيث تم تعقيم وتطهير جميع النقاط الأمنية لتطبيق منع التجول بمدينة الظهران.

كما قامت البلدية بغسيل وتعقيم وتطهير واجهات المنازل والأبواب بحي الجامعة وتعقيم حاويات القمامة.

كما استمرت البلدية في أعمالها الرقابية على محلات المواد الغذائية والمطاعم بمدينة الظهران وتم إغلاق سوبر ماركت لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.