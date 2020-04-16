شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة «التحول للتعليم عن بعد» بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل
كما تطرح العمادة من خلالها مجموعة من الاستبيانات العلمية للتحقق من كفاءة الخدمات والأنظمة المقدمة، حيث تشمل بعض خصائص نظام الدعم الفني: تسجيل المشكلة من قبل منسق التعليم الإلكتروني أو الطالب، ومن ثم إرسال المشكلة لمجموعة من المختصين من عمادة التعليم الإلكتروني لمعالجتها بأسرع وقت، ويحصر النظام خاصية رصد عدد التذاكر في الانتظار وعدد التذاكر التي تم حلها والمجموع الكلي للتذاكر التي تم إنشاؤها بما يعزز كفاءة وسرعة تقديم الخدمة، كما يوفر النظام خاصية البحث في تذاكر الدعم الفني لزيادة سرعة وفعالية البحث عن الحلول والمساعدة وذلك على الرابط التالي: https://iauelearning.iau.edu.sa
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