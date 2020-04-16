شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة «التحول للتعليم عن بعد» بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد صفحة التحول للتعليم عن بعد لتقديم الدعم للطلبة وأعضاء هيئة التدريس ومنسقي التعليم الإلكتروني في كليات ومعاهد ومستشفيات الجامعة، خلال فترة التحول للتعليم عن بُعد والمرتبطة بموقع الجامعة. والتي تحوي مجموعة من الفيديوهات والأدلة الإرشادية عن كل من البلاك بورد والبث المباشر للفصول الافتراضية والنقاشات والاختبارات الإلكترونية، وهي تعتبر قناة للتواصل الرسمي بين العمادة والطلبة وأعضاء هيئة التدريس لعرض خدماتها ومناقشة الأسئلة الأكثر شيوعًا.

كما تطرح العمادة من خلالها مجموعة من الاستبيانات العلمية للتحقق من كفاءة الخدمات والأنظمة المقدمة، حيث تشمل بعض خصائص نظام الدعم الفني: تسجيل المشكلة من قبل منسق التعليم الإلكتروني أو الطالب، ومن ثم إرسال المشكلة لمجموعة من المختصين من عمادة التعليم الإلكتروني لمعالجتها بأسرع وقت، ويحصر النظام خاصية رصد عدد التذاكر في الانتظار وعدد التذاكر التي تم حلها والمجموع الكلي للتذاكر التي تم إنشاؤها بما يعزز كفاءة وسرعة تقديم الخدمة، كما يوفر النظام خاصية البحث في تذاكر الدعم الفني لزيادة سرعة وفعالية البحث عن الحلول والمساعدة وذلك على الرابط التالي: https:/‏/‏iauelearning.iau.edu.sa