شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 9 مراكز إيوائية للحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

‏ ‏أنهت إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية تأهيل وتجهيز عددٍ من الغرف في دور الإيواء بالمنطقة لاستخدامها للحجر الصحي، والتي يتجاوز عددها 9 مراكز إيوائية، وذلك بمتابعة وتوجيه من مدير عام الفرع عبدالرحمن المقبل.

وأكد المقبل أن فرع الوزارة بالمنطقة يواصل جهوده الاحترازية في جميع الدور الإيوائية بالمنطقة وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد وانتشاره، وذلك انطلاقًا من الحرص على سلامة المستفيدين النزلاء بالدور الإيوائية.

مبينًا أن تجهيز غرف في الفروع الإيوائية يأتي في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المملكة ودول العالم، منوهًا بجهود إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة للمبادرة في تجهيز غرف عزل خاصة في هذه الدور، وكذلك جهود مسؤولي جميع الفروع في كافة المحافظات بالمنطقة وما يبذلونه لخدمة المستفيدين ومَن يعمل عن بُعد منهم.

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فيما أوضح مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية والقائم على هذا المشروع خالد العبيد عن سعادته بالانتهاء من تأهيل غرف خاصة في دور الإيواء في وقت قياسي لم يتجاوز أسبوعي عمل، حيث تم توفير الأجهزة الكهربائية المطلوبة والمعدات والأجهزة الطبية ذات الجودة العالية، وذلك للمساهمة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا.

وأشار العبيد إلى أن إدارة المسؤولية بالمنطقة تهدف من هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي نفذتها الإدارة منذ حلّت هذه الجائحة للمساهمة الفاعلة التي تحمل قيم التعاون والتكاتف مع جميع الجهات وأفراد المجتمع المتضررين، كما أنها تسعى للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الآخرين قدر المستطاع، فنحن جنود مجندة لخدمة هذا الوطن المعطاء الكريم، ومجتمعنا النبيل يستحق ذلك وأكثر، معبّرًا عن شكره لجميع شركاء إدارة المسؤولية من القطاع الخاص والمساهمين معهم ومديري الفروع.

وفي الختام قدّم العبيد باسمه ونيابة عن ‏جميع ‏العاملين في المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة بالشرقية والمتطوعين والمتطوعات وافر الشكر وخالص الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين «حفظهم الله ورعاهم»، على كل ما يقدمونه للمواطن والمقيم في هذه البلاد الغالية.