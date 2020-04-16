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فيديوهات توعوية بعدة لغات للشؤون الإسلامية

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بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر معرفاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي «توتير وسناب شات، ويوتيوب» العديد من مقاطع الفيديو المترجمة بلغات مختلفة، تتضمن نصائح مهمة للجاليات المتواجدة بالمملكة لتوقي المستجد في إطار الجهود التوعوية الإرشادية التي تبذلها الوزارة مواكبة لجهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا.

وتحتوي مقاطع الفيديو على تعليمات السلامة والوقاية من انتشار الوباء بالطرق الشرعية من قراءة الأذكار والتأكيد على مشروعية العمل وفق التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة لتوقي الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب الطرق الحسية للسلامة منها.

وضمن مبادراتها التوعوية بثت الوزارة أمس عبر معرفاتها بمنصتي تويتر وسناب شات مقطع فيديو مترجما باللغة الأوردية، يحتوي على نصائح مهمة لتوقي فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود التوعوية الإرشادية التي تبذلها الوزارة مواكبة لجهود الدولة في التصدي للوباء.

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