شكرا لقرائتكم خبر عن «الحوار الوطني» يطلق مسابقة «حاور» للشباب والان نبدء بالتفاصيل

يعتزم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ممثلا في أكاديمية الحوار للتدريب إطلاق مسابقة «حاور» كإحدى مبادراته للعمل عن بعد، لنشر وتعزيز قيم الحوار والتعايش والتسامح والتلاحم الوطني، ويفتح باب التسجيل فيها للراغبين اليوم وغدا فقط. وأوضح الأمين العام للمركز د. عبدالله الفوزان أن إطلاق مسابقة حاور يأتي ضمن مبادرات وبرامج المركز لتنفيذ فعالياته وأنشطته عن بعد خلال فترة البقاء في المنزل تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشارة. وأكد على أن المشروع يأتي ضمن رؤية وأهداف المركز لتعزيز ونشر قيم الحوار والتعايش والتلاحم الوطني. وأشار الفوزان إلى أن المركز يسعى من خلال المسابقة إلى تمكين الشباب والشابات من إتقان مهارات الحوار والتناظر وفق أساليب علمية. وتبلغ قيمة جوائز المسابقة 48000، يحصل الفائز الأول على جائزة مقدارها 24000 ريال، والثاني 16000 ريال، في حين يحصل الفائز الثالث على 8000 ريال. وتتضمن المسابقة مسارين، الأول في التدريب على الحوار والمناظرات، والثاني يتمثل في التحدي ومناظرة الفرق الأخرى. ووضع المركز عددا من الشروط التي يجب مراعاتها للتسجيل في المسابقة، ومن أبرزها تكوين فريق من 4 أشخاص لكل فئة من الشباب والشابات، واختيار اسم للمجموعة، إضافة إلى حضور البرنامج التدريبي عن بعد، والاستعداد والقراءة حول الموضوع المحدد للمسار.