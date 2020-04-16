شكرا لقرائتكم خبر عن «إنشاء المتاجر الإلكترونية» في الجامعة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل
وتتناول محاور الدورة المتاحة لأفراد المجتمع مجانا، كيفية إنشاء المتاجر الإلكترونية باحترافية، وإضافة المحتويات وإدارة المنتجات وتصنيفها، وسبل تطويرها، والتعرّف على طرق الشحن والخدمات اللوجستية وإدارتها، وأساليب تقديم العروض والتخفيضات، وإدارة نظام المبيعات بالمتجر.
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