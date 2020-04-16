شكرا لقرائتكم خبر عن «إنشاء المتاجر الإلكترونية» في الجامعة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

تنظم عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، دورة تدريبية عن بعد بعنوان «إنشاء المتاجر الإلكترونية»، وذلك عبر البثّ الإلكتروني المباشر. وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تمكين المتدرب من إنشاء متجره الخاص وإدارته، والتمكّن من العمل في هذا المجال باحترافية عالية.

وتتناول محاور الدورة المتاحة لأفراد المجتمع مجانا، كيفية إنشاء المتاجر الإلكترونية باحترافية، وإضافة المحتويات وإدارة المنتجات وتصنيفها، وسبل تطويرها، والتعرّف على طرق الشحن والخدمات اللوجستية وإدارتها، وأساليب تقديم العروض والتخفيضات، وإدارة نظام المبيعات بالمتجر.