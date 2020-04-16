شكرا لقرائتكم خبر عن «معادلة الشهادات الجامعية» في 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

وافق وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة، التي تُعدّ نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي بالمملكة، بما يُعزز من حوكمة الإجراءات، ومرونتها، ودقّتها، وسرعة اتخاذ القرار من اللجنة المعنية بمعادلة الشهادات في الوزارة.

وتنهي اللائحة الجديدة معاناة خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين، الذين يتم ابتعاثهم في جامعات معترف بها، وتتحمّل الدولة أعباءهم المالية، ومع ذلك تتأخر معادلة شهاداتهم لمدد طويلة، بينما في اللائحة الجديدة لن يستغرق إجراء معادلة الشهادة إلكترونيًا أكثر من سبعة أيام عمل، منذ اكتمال مسوغات طلب إغلاق البعثة نظامًا.

وتضمنت اللائحة الجديدة خمسة فصول، شملت 29 مادة، وعالجت جوانب القصور والخلل في اللائحة السابقة، بما ينسجم مع التغيّرات التي طرأت في منظومة التعليم العالي في العالم.

Advertisements

وتعرف اللائحة الجديدة الدرجات العلمية للمعادلة، بما في ذلك درجات البكالوريوس، والبكالوريوس المختزلة في ثلاث سنوات، وبكالوريوس التخصصات الطبية والصحية، ودرجة الدكتوراة المهنية، ودرجة الدبلوم التأهيلي والدبلوم العالي، وتتيح مشاركة الجهات ذات العلاقة والمختصين في عضوية لجنة معادلة الشهادات.

ونصّت اللائحة على تشكيل لجنة معادلة الشهادات الجامعية، للنظر في طلبات معادلة الشهادات، وإصدار القرارات المتعلقة بها، ودراسة وتصنيف البرامج التخصصية والمؤسسات التعليمية خارج المملكة، وفق الأسس والمعايير المعتبرة.

واشتملت على تشكيل لجنة للتظلمات، تمنح الأفراد حق التظلم عن طريق الموقع الرسمي للوزارة، خلال ستين يومًا من تاريخ قرار لجنة معادلة الشهادات.