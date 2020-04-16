شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار ريال لدعم الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، على تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الزراعية.

ورفع وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس صندوق التنمية الزراعية م. عبدالرحمن الفضلي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تخصيص المبلغ، بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني، لمبادرة جديدة لصندوق التنمية الزراعية لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي، من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، وذلك ضمن منتجات التمويل المختلفة التي يقدمها الصندوق.

وأكد م. الفضلي على الدعم الكبير الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الأمن الغذائي بالمملكة والحفاظ على استقرار أسواق السلع الغذائية للمواطنين والمقيمين في هذا البلد، وقال: إن المبادرة تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعمل على خدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية ضمن المبادرات العاجلة التي أقرتها حكومة المملكة لمواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد، والتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية ومنها القطاع الزراعي، ولتنسيق وتوحيد جهود الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي بالمملكة والحفاظ على استقرار أسواق السلع الغذائية عبر عدد من برامج الدعم لضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من السلع الغذائية.

وأفاد بأن المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى منتجات «الأرز، السكر، فول الصويا، والذرة الصفراء»، وسيتم إضافة أي منتجات أخرى حسب احتياجات السوق وإستراتيجية الأمن الغذائي.