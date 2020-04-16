شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «مطلوب» بعد إطلاقه النار على رجال الأمن بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنه في صباح الإثنين 20 شعبان الجاري، وأثناء قيام الجهة المختصة بمهام القبض على أحد المطلوبين ويدعى عبدالرحيم بن أحمد أبوطقيقة الحويطي «سعودي الجنسية» بمنزله في منطقة تبوك، بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وكان متحصناً في أعلى المبنى خلف سواتر أكياس رملية، ولم يستجب لكل الدعوات التي وجهت له بتسليم نفسه من قبل رجال الأمن ومن أحد أشقائه، ونتيجة لاستمراره في إطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة «مولوتوف» اقتضى الموقف التعامل معه لتحييد خطره، ما نتج عنه وفاته وإصابة اثنين من رجال الأمن اللذين جرى نقلهما إلى المستشفى في حينه، وحالتهما الصحية مستقرة، وبتفتيش الموقع، ضبط بداخله، رشاش، مسدس، بندقية، ساكتون هوائية، 33 طلقة رشاش حية، 12 طلقة بندقية حية، صندوق بداخله 13 زجاجة حارقة. ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أنها ستتعامل بكل حزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل من الأشكال، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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