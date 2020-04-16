2020-04-16

التحالف: 547 خرقًا حوثيًّا لوقف إطلاق النار في 6 أيام

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأربعاء، عن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بـ547 خرقًا لوقف إطلاق النار منذ استئنافه ظهر الخميس الماضي.

وأضاف التحالف أن “الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية، واستخدام كل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، والصواريخ الباليستية”، وشدّد على تطبيقه أقصى درجات ضبط النفس، وتمسّكه بوقف النار، رغم انتهاكات الحوثيين، واحتفاظه بحق الرد المشروع.

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن الأسبوع الماضي عن وقف إطلاق نار شامل، يستمر لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن إلى عقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف، تحت إشراف مارتن غريفيث؛ لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين، للتوصل إلى حل سياسي شامل.

وأكد حينها المتحدث الرسمي للتحالف، العقيد الركن تركي المالكي، جدية ورغبة التحالف في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي إلى اليمن، وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة “كورونا”، ومنعه من الانتشار.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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