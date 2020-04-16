فيديو.. كيف يحرر رجال الأمن مخالفات منع التجول وما هي أعذار المخالفين؟

2020-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

حرر رجال الأمن العديد من مخالفات منع التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

ووثق مقطع نشرته قناة “الإخبارية”، جهود رجال الأمن في ضبط مخالفات منع التجول وأعذار المخالفين.

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وقال أحد المخالفين: إنه خرج للشراء ، على الرغم من توفر التطبيقات، وآخرون استخدموا التصريح القديم، وليس الجديد.

كما تم تحرير مخالفة لرجل أمن من قطاع آخر، حيث خرج في وقت غير مصرح له به للخروج خلال منع التجول.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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