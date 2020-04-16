شكرا لمتابعة خبر عن إنذار لإصحاب السيارات التالفة والورش والمحلات بالصناعية بمحايل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محايل (صدى):

أعلنت بلدية محافظة محايل أن على أصحاب السيارات التالفة والمتعطلة والتوقفة في منطقة الصناعية والواقعة خارج الورشة وأمامها وعلى إمتداد الشارع الرئيسي وخلف المحلات وفي الأزقة التي تقع بين المحلات إزالتها.

وذلك خلال مدة لاتتجاوز 5 أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان وفي حال عدم التجاوب سيتم إزالتها ومصادرتها من قبل البلدية.

بالإضافة إلى فرض الغرامات والجزاءات اللازمة على صاحب الورشة أو الأرض التي تقف عليها السيارات التالفة وكذلك إغلاق الورشة التي لاتلتزم بالإزالة.