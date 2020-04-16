السماح بمرور كل الشاحنات على جسر الملك فهد اعتبارًا من اليوم

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): كشفت الجمارك البحرينية، عن قرار تأجيل إجراءات إلزام المستوردين من شركات النقل بالإعداد والتجهيز عن نقل سلعهم عبر جسر الملك فهد وذلك بتبديل السائقين أو رؤوس الشاحنات عند نقل السلع إلى المملكة العربية كشفت الجمارك البحرينية، عن قرار تأجيل إجراءات إلزام المستوردين من شركات النقل بالإعداد والتجهيز عن نقل سلعهم عبر جسر الملك فهد وذلك بتبديل السائقين أو رؤوس الشاحنات عند نقل السلع إلى المملكة العربية السعودية بسائقين من المقيمين بالسعودية . وصرح محمد حسن العيسى مدير إدارة جمارك المنافذ البرية بشئون الجمارك البحرينية، أن القرار يرجع إلى الجمارك السعودية، مضيفًا أنه بناءً على ذلك سيتم السماح بمرور جميع الشاحنات لمدة أسبوع، اعتباراً من الخميس 16 أبريل 2020 .

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