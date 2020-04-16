شكرا لمتابعة خبر عن سبب سقوط الدولة السعودية الثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): شهد عام 1309 هجريًا الموافق 1891 ميلاديًا، سقوط الدولة السعودية الثانية. شهد عام 1309 هجريًا الموافق 1891 ميلاديًا، سقوط الدولة السعودية الثانية. وأوضح حساب "تاريخ آل سعود"، سبب سقوطها، إذ قال:" بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي عام 1282هـ/1865م، دبت الخلافات الداخلية، واستغلت الدولة العثمانية وحليفهم ابن رشيد هذه الخلافات، وأدى هذا الاستغلال الى نهاية الدولة السعودية الثانية عام 1309هـ/1891م " .

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