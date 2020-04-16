︎ .

رصد سناب وزارة الداخلية لحظة القبض على مجموعة؛ تعمل على تزوير تصاريح التنقل أثناء منع التجوُّل بالرياض.

حيث وثق رجال البحث والتحري بشرطة الرياض عمليات القبض على الجناة عندما اتفق أحدهم مع أحد عناصر التزوير على استلام 31 تصريحًا، قيمة التصريح الواحد 3000 ريال، وعلى مكان الاستلام، قبل أن تتم الإطاحة بهم.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على عدة اشخاص في كمين من قبل الداخلية يزورون تصاريح التنقل أثناء منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.