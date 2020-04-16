التحالف: 547 اختراقا ارتكبته الميليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن اختراقات تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأضاف التحالف، أن اختراقات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار حتى اليوم 547 اختراقا، بينما يستمر التزام مع الجيش اليمني بوقف إطلاق النار الشامل في اليمن ، وفق الاخبارية.

وتابع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إننا نحتفظ بحق الرد المشروع والدفاع عن النفس في الجبهات أمام الحوثيين.