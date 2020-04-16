أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن اختراقات تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وأضاف التحالف، أن اختراقات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار حتى اليوم 547 اختراقا، بينما يستمر التزام مع الجيش اليمني بوقف إطلاق النار الشامل في اليمن ، وفق الاخبارية.
وتابع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إننا نحتفظ بحق الرد المشروع والدفاع عن النفس في الجبهات أمام الحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: 547 اختراقا ارتكبته الميليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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