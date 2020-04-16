طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على 8  مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الخميس؛ لافتة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على 8 مناطق.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان: يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدة الرؤية الأفقية على مناطق (نجران، جازان، عسير)، وأجزاء من المنطقة الشرقية.

وتوقعت الهيئة تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من منطقتي تبوك وحائل).

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة بين 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

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وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة بين 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس:

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