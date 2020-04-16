أخبار السعودية اليوم..  وقف تجديد الهوية الوطنية بشكل مؤقت.. وأرامكو تنفي تقديم عروض لتأجيل المدفوعات

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، والبداية من اعتماد قادة مجموعة العشرين بضخ 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا المستجد»، ونفي شركة أرامكو تقديم أية عروض لتأجيل المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام، وإلى التفاصيل :

خادم الحرمين يعتمد 5 مبادرات جديدة.. سداد مستحقات وحسم فواتير كهرباء ودعم للأفراد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله- أمره الكريم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

من جهته، أعلن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد بن عبدالله الجدعان، تفاصيل المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، وأوضح أنها تتمثل في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

وزارة الصحة: تسجيل 493 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 79 حالة

أعلن المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5862، بينما أصبح إجمالي عدد الوفيات 79 حالة، ووصلت حالات التعافي لـ931 حالة.

«المرور» يتيح تجديد رخص القيادة إلكترونيًّا دون اشتراط الكشف الطبي للنظر

أعلن «المرور السعودي»، اليوم الأربعاء، البدء في تجديد «رخص السير» إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر» دون اشتراط الكشف الطبي للنظر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تسهيلًا للمستفيدين خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مصادر لـ «عاجل»: منع دخول المتاجر لمن تقل أعمارهم عن 15 عامًا

كشفت مصادر خاصة لصحيفة «عاجل»، أن اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اتخذت اجراءات جديدة، اليوم الأربعاء، ضمن جهود الوقاية من الفيروس؛ حيث كشفت المصادر عن اتخاذ قرار البدء بمنع دخول من يقل عمره عن 15 عامًا جميع المتاجر للتسوق، ومنعهم من الخروج لأي سبب، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية الصادرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

النيابة العامة تحقق مع لاعبي الاتحاد فواز القرني وعبدالرحمن العبود

باشرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع لاعبي نادي الاتحاد فواز القرني وعبدالرحمن العبود، بعدما ظهرا في مقطع فيديو يصور تباهي أحدهما بخرق أمر منع التجول، وزعمه استغلاله انتماءه الرياضي في تجاوز نقاط الأمن، وسخريتهما من رجال الأمن.

الأحوال المدنية: إيقاف تجديد الهوية الوطنية حتى عودة عمل المكاتب

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وقف خدمة تجديد الهوية الوطنية حاليًا؛ نتيجة تعليق العمل في المكاتب، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

مصادر لـ«عاجل»: تعديل جديد يسمح للممارسين الصحيين بالطب الاتصالي

علمت «عاجل» من مصادرها، بصدور أمر ملكي يسمح للممارسين الصحيين بإجراء الفحوص والعلاج، من خلال خدمات الطب الاتصالي في المنازل ومقرات العمل، وجاء الأمر بناءً على رأي اللجنة المعنية بمتابعة فيروس كورونا المستجد، في خطوة تستهدف الحد من انتشاره.

Advertisements

الجدعان يؤكد تخصيص 7 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات «كورونا المستجد»

وخلال مؤتمر صحفي، عقد حول اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، أعلن وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، التزام قادة مجموعة العشرين بضخ 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا المستجد»، لكي يمكن توفير المزيد من الوظائف، وتقديم كل الدعم للعاملين في المجال الصحي.

إطلاق السجل الموحد كمنصة للإشهار على الأموال المنقولة

وأطلقت وزارة التجارة، العمل بالسجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، الذي يعد قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على معلومات عن حقوق الضمان على الأموال المنقولة المشهرة في السجل الموحد، مشيرة إلى أن نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، يوسع نطاق الأموال المنقولة، التي تكون محلًا للضمان، ويسهل الحصول على الائتمان، خصوصًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أكدت أنه يهدف لتنظيم حقوق الضمان في الأموال المنقولة، وتوحيد منصة إشهار الحقوق على الأموال المنقولة لجميع أنواع حقوق الضمان

أرامكو تنفي تقديم أية عروض لتأجيل المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام

نفت شركة أرامكو السعودية في بيان لها، اليوم الأربعاء، ما تناولته بعض التقارير الإعلامية بشأن المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام، مؤكدة أنها لم تقدم أية عروض لتأجيل المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام.

بالفيديو.. وصول 206 مواطنين إلى الحجر الصحي بمدينة الجبيل الصناعية

قامت الهيئة الملكية بالجبيل، اليوم الأربعاء، باستقبال 206 مواطنين قادمين من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تقلهم حافلات من مطار الملك فهد، وذلك تنفيذًا لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بعودة المواطنين العالقين في الخارج بسبب جائحة كورونا.

«تنظيم سكن العمالة»: 6 إجراءات احترازية جديدة للوقاية من فيروس كورونا

وجهت لجنة تنظيم سكن العمالة، اليوم الأربعاء، بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحيّة المعتمدة لمواقع «مساكن العمّال» خلال جائحة كورونا المستجد، انطلاقًا من مسؤولية القطاع الخاص تجاه العمالة، مؤكدة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المنشورة بدليل وقاية للاشتراطات الصحية لسكن العمالة، بفحصها يوميًا، واتباع لائحة اشتراطات سكن العمالة المتعمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

اقرأ أيضًا :

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. بدء تجديد رخص السير إلكترونيًا.. وتعديل جديد يسمح للممارسين الصحيين بممارسة الطب الاتصالي

أخبار السعودية اليوم.. الصحة تقنن إصدار واستخدام تصاريح التجول.. والأرصاد تتوقع أمطارًا على جازان ونجران

أخبار السعودية اليوم.. الصحة تعلن تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشرطة مكة توقف أحد مشاهير السوشيال