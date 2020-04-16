مصادرة كميات من التنباك المغشوش داخل مصنعين بوادي الدواسر

تمكنت بلدية محافظة وادي الدواسر، اليوم الأربعاء، من كشف مصنعين بدائيين؛ لإنتاج وتوزيع التنباك المغشوش.

جاء ذلك خلال جولات رقابية قامت بها البلدية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتمت مصادرة كميات من مستلزمات الإنتاج المخالفة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على المخالفين.

وأوضح رئيس البلدية صالح بن جري السليس، أنه تمت متابعة ورصد المصنعين؛ حيث داهمت صباح اليوم مصنعاً صادرت منه 135 كيسًا تنباك جاهزة للبيع، وداهمت في المساء مصنعاً آخر؛ تبين أن لديه 735 كيسًا، بالإضافة إلى نشارة خشب، ودقيق حبوب غذائي منتهي الصلاحية، تُستخدم في صناعة التنباك.

وأفاد السليس بأن تلك المتابعة تأتي ضمن حملة الرقابة التي تقوم بها البلدية على مدار الساعة، مؤكدًا استمرار تلك الحملات بشكل يومي، مشددًا على أن البلدية لن تتهاون في تطبيق النظام، كما ستكون الغرامة بالحد الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات.



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وحث السليس الجميع على التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة، وعبر حسابات البلدية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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