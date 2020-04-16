‏أمير جازان يكلف محافظًا لضمد وعددًا من رؤساء المراكز التابعة لإمارة المنطقة

أصدر أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات والتكليفات الإدارية بعددٍ من المحافظات والمراكز التابعة لها.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة عادل بن أحمد الزائري، أن القرارات شملت تكليف كلٍ من: الموظف سمير بن مسفر الغامدي محافظًا لمحافظة ضمد، والموظف محمد بن سلطان بن هجاج رئيسًا لمركز الشقيري، والموظف علي بن يحي غوير رئيسًا لمركز الخشل، والموظف عبده بن أحمد دوداني رئيسًا لمركز وادي رزانن، إضافة إلى الموظف حسن بن أحمد محمد هروبي رئيسًا لمركز حجن .

وأكد الزائري، أن هذه التكليفات تأتي في إطار حرص أمير المنطقة ونائبه، على السعي الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة، والعمل على تطوير الجانب التنموي بالمحافظات والمراكز، وخدمة الوطن وتلبية احتياجات المواطن.

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من جانبهم، أعرب المكلفون عن اعتزازهم بهذه الثقة، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء، بما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر.

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