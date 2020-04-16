آلية وشروط الاستعلام عن صلاحية الإقامة وموعد وطريقة تجديدها إلكترونيًا عبر أبشر

أتاحت المديرية العامة للجوازات، عددًا من الخدمات الإلكتروينة للمواطنين والمقيمين؛ تيسيرًا عليهم ولتسهيل الإجراءات، من ضمنها الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين، وكذلك طريقة تجديدها عبر منصة أبشر، في ظل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

وفي أبريل الجاري، أعلنت المديرية العامة للجوازات تمديد أجل «هوية مقيم» بشكل آلي؛ دون مراجعة مقرات الجوازات وبلا رسوم؛ حيث ترسل رسائل نصية عبر الهواتف إلى جميع المستفيدين لمدة 3 أشهر إضافية دون مقابل مالي، بداية من 18 مارس الماضي حتى 30 يونيو المقبل، ضمن إجراءات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر

ويمكن لملايين الوافدين والمقيمين بالمملكة، الاستفادة من الخدامت التي تقدمها المديرية العامة للجوازات، عبر منصة أبشر من الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومدة انتهائها، والوقت اللازم لتجديدها، وذلك في خطوات بسيطة يمكن إجراؤها من الهاتف الذكي.

- قم بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الجوازات (من هنا).

- يجب على المقيم أو الكفيل، تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم، أو رقم الهوية وكلمة المرور، ورمز التحقق.

- قم بالضغط على خيّار الاستعلامات الإلكترونية.

- اختار الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة.

- قم بإدخال رقم الإقامة ورمز التحقق واضغط على استعلام.

شروط تجديد هوية مقيم عبر منصة أبشر

فعلت المديرية العامة للجوازات، إمكانية قيام المقمين بتجديد إقامة هوية مقيم عبر منصة أبشر، وذلك بعد استيفاء الشروط اللازمة لتجديد الإقامة، التي تتمثل في :

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- تسديد رسوم تجديد الإقامة ومخالفة التأخير إن وجدت.

- ألا يكون العامل مسجلًا متغيبًا عن العمل.

- سداد المخالفات المرورية المسجلة إن وجدت.

- وجود بصمة وصورة للعامل لدى المديرية العامة للجوازات.

- وجود بصمة وصورة للتابعين، الذين تجاوزت أعمارهم 15 سنة لدى المديرية العامة للجوازات.

- أن يكون جواز السفر الخاص بالمقيم أثناء التجديد صالحًا وساريًا.

- ضرورة تواجد المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

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