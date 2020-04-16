آلية وشروط الاستعلام عن مبلغ دعم حساب المواطن قبل الإيداع

قبل أيام، أعلن حساب المواطن، إيداع الدفعة الـ 29 من البرنامج بقيمة 2.3 مليار ريال من الدعم لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع في شهر أبريل.

وأوضح حساب المواطن، أن نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة، بلغت 82% ليتجاوز عددهم 12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 71 مليار ريال، منها 463 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

كيفية الاستعلام عن مبلغ دعم حساب المواطن

ويمكن للمواطنين الآن الاستعلام والكشف عن المبالغ المستحقة لهم، وفقًا لما يوفره حساب المواطن من دعم مادي، وذلك قبل إيداع الأموال، وللاستعلام عن مبلغ دعم حساب المواطن قبل الإيداع؛ عليك باتباع الخطوات التالية.

1 - الدخول على رابط الموقع الرئيسي برنامج حساب المواطن (من هنا).

2- الضغط على الحاسبة التقديرية.

3 - سوف يطرح النظام عليك سؤالين:

– أولاً: (هل أنت مسجل في حساب المواطن؟).

– ثانياً: هل أنت مستقل أم رب الأسرة؟.

4- قم بتحديد عدد أفراد الأسرة وعدد التابعين، وإجمالى دخل الأسرة.

5- يظهر بشكل تلقائي مبلغ الاستحقاق التقديري أسفل.

موعد إيداع المبالغ المالية بحساب المواطن

ويتم إيداع المبالغ المالية بشكل دوري، وفقًا للتقويم الميلادي، أى في العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع أو إجازة رسمية، كما أن معايير الاستحقاق في دفعات يوفره حساب المواطن، تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين.

كما يتميز برنامج حساب المواطن بتقسيم المستفيدين إلى 5 شرائح، ألا وهي:

الفئة الأولي: ممن رواتبهم من صفر حتى 8699 ريالًا سعوديًا.

الفئة الثانية: ممن رواتبهم من 8700 إلى 11999 ريالًا سعوديًا.

الفئة الثالثة: ممن رواتبهم من 12000 إلى 15299 ريالًا سعوديًا.

الفئة الرابعة: ممن رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريالًا سعوديًا.

الفئة الخامسة: «لا يستحقون الدعم»، وهم ممن رواتبهم فوق 20160.

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شروط ومتطلبات التسجيل في حساب المواطن

وهناك عدد من الشروط اللازم توافرها في حساب المواطن في الموطنين، ولا يتم صرف دفعة حساب المواطن إلا في حالة توافر الشروط الخاصة بكل مواطن على حدة، ومن المهم ضرورة تحديث البيانات لحساب المواطن، وتعد أبرز شروط أهلية حساب المواطن:

1- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

2- أن يقيم المواطن داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

3- عدم تواجد المواطن المقدم في أي من دار الإيواء الحكومية أو السجون.

4- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات.

وللتسجيل في حساب المواطن، يجب عليك استيفاء بعض الأوراق والبيانات، التي يتم ملء نموذج استمارة طلب بها، وأبرز متطلبات التسجيل.

1- الهوية الوطنية وكارت العائلة.

2- معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

3- معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

4- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

5- رقم الحساب البنكي الآيبان، ومن الضرورة أن يكون الحساب نشطًا.

6- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص.

7- يجب ألا يزيد الراتب على 20 ألف ريال.

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