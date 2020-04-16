إطلاق مشروع المنصة الموحدة لتبادل المعلومات التأمينية

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني المرحلة الأولى من مشروع المنصة الموحدة لتبادل المعلومات الصحية والتأمينية مسار الخدمات التأمينية «SHIB»، بالتعاون مع شركة صحتي للخدمات المعلوماتية، وذلك في إطار تحقيق رؤية 2030، ومن منطلق رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الصحي، إذ تهدف المنصة إلى الارتقاء بمستوى خدمات التأمين الصحي، وحوكمة إجراءات المطالبات والمدفوعات المالية، وتعزيز تبادل معلومات العمليات التأمينية بشكل آمن، وإيجاد ملف صحي موحد للمؤمّن لهم، وتخفيض تكلفة ووقت إجراءات الموافقات، والتي تسهم في الحد من الممارسات الخاطئة، والتي تندرج ضمن ممارسات التحايل المالي، وذلك خلال الربط الإلكتروني لجميع التعاملات المالية، بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية. وشارك في إطلاق المرحلة الأولى نائب الأمين العام للمجلس الصحي السعودي إبراهيم الهرفي، والمدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية هاشم أبوبكر، والمدير التنفيذي للتحول الرقمي بمجلس الضمان الصحي التعاوني عبدالله الشرقي، ومن شركة صحتي رئيس مجلس الإدارة إسماعيل الغامدي، وعضو مجلس الإدارة عبدالله العمرو، والمدير التنفيذي عبدالرحمن المشرف.

كما شارك ممثلون من الشركة المنفذة للمرحلة الأولى من المشروع «IQVIA»، والرئيس الإقليمي اليستر جرانفل، ونائب الرئيس الإقليمي جون موريس.