أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، صفحة التحول للتعليم عن بعد لتقديم الدعم للطلبة وأعضاء هيئة التدريس ومنسقي التعليم الإلكتروني في كليات ومعاهد ومستشفيات الجامعة خلال فترة التحول للتعليم عن بعد، والمرتبطة بموقع الجامعة. والتي تحوي مجموعة من الفيديوهات والأدلة الإرشادية عن كل من البلاك بورد والبث المباشر للفصول الافتراضية والنقاشات والاختبارات الإلكترونية، وهي تعتبر قناة للتواصل الرسمي بين العمادة والطلبة وأعضاء هيئة التدريس لعرض خدماتها ومناقشة الأسئلة الأكثر شيوعا. كما تطرح العمادة من خلالها مجموعة من الاستبيانات العلمية للتحقق من كفاءة الخدمات والأنظمة المقدمة، حيث تشمل بعض خصائص نظام الدعم الفني: تسجيل المشكلة من قبل منسق التعليم الإلكتروني أو الطالب، ومن ثم إرسال المشكلة لمجموعة من المختصين من عمادة التعليم الإلكتروني لمعالجتها بأسرع وقت، ويحصر النظام خاصية رصد عدد التذاكر في الانتظار، وعدد التذاكر التي تم حلها والمجموع الكلي للتذاكر التي تم إنشاؤها بما يعزز كفاءة وسرعة تقديم الخدمة، كما ويوفر النظام خاصية البحث في تذاكر الدعم الفني لزيادة سرعة وفعالية البحث عن الحلول والمساعدة. https://iauelearning.iau.edu.sa



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة عبدالرحمن بن فيصل تطلق صفحة التحول للتعليم عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.